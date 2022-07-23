Правоохоронці Деснянського управління столичної поліції затримали грабіжника

Приревнувавши співмешканку, чоловік наніс її знайомому тілесні ушкодження та відібрав мобільний телефон. Слідчі повідомили порушнику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від 43–річного киянина про те, що на Лісовому проспекті його побив знайомий та забрав мобільний телефон. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, протягом декількох годин поліцейські встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його з речовим доказом:

«Відомо, що під час розпиття алкоголю між двома чоловіками відбувся конфлікт через жінку. На ґрунті ревнощів сталася словесна сварка, у ході якої співмешканець киянки побив опонента, відібрав у нього мобільний телефон та втік. У ході проведення комплексу слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили нападника та під час його затримання виявили у нього річ заявника. Уродженця Київської області, 1979 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчими Деснянського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За свій вчинок чоловік може десять років провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва