Правоохоронці Харкова затримали чоловіка за торгівлю зброєю та боєприпасами

Під час проведення обшуку за місцем мешкання 35-річного чоловіка виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривачі до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю та патрони калібру 5,45 мм.

Досудове розслідування проводиться відділом спеціальної поліції ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону об’єднаних сил, спільно з оперативними співробітниками Управління СБУ в Харківській області у рамках кримінального провадження, відкритого у червні цього року за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що 35-річний чоловік організував схему незаконного збуту боєприпасів та вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування був задокументований факт продажу чоловіком боєприпасів. Сьогодні, 4 серпня, правоохоронці затримали зловмисника.

На даний час слідчі дії тривають. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області