Правоохоронці Івано-Франківська повідомили групі шахраїв про підозру у скоєнні низки злочинів

Published

Фігуранти вводили в оману людей похилого віку, а опісля шахрайським способом обкрадали потерпілих. Від рук аферистів постраждало щонайменше четверо осіб. Зловмисникам повідомлено про підозру. Їх взято під варту.

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції задокументували злочинну діяльність групи аферистів. До складу групи входили чоловік та жінка, уродженці Івано-Франківська та Республіки Молдови, віком 30 та 42 років. Чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів. Окрім того, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини.

правоохоронці івано-франківська повідомили про підозру групі шахраїв за скоєння низки злочинів

Поліцейські встановили, що упродовж поточного місяця фігуранти приїхали до обласного центру з метою скоєння злочинів. За цей час зловмисники вчинили одразу декілька кримінальних правопорушень. Майже в усіх випадках потерпілі – пенсіонери.

правоохоронці івано-франківська повідомили про підозру групі шахраїв за скоєння низки злочинів

Зловмисники діяли за такою схемою: аферисти на вулиці вводили людей в оману, пропонували допомогти – піднести додому сумку тощо. А вже біля помешкань потерпілих зловмисники під різними приводами просились в оселю, звідки викрадали майно потерпілих, а саме телефони, банківські карти, ювелірні вироби тощо.

правоохоронці івано-франківська повідомили про підозру групі шахраїв за скоєння низки злочинів

Поліцейські затримали шахраїв в обласному центрі. В готельному номері, де останні проживали декілька днів, оперативники виявили грошові кошти, викрадений мобільний телефон та інші речові докази.

правоохоронці івано-франківська повідомили про підозру групі шахраїв за скоєння низки злочинів

Обом затриманим повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4. ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 3 ст. 357 (Вимагання, викрадення та привласнення офіційного документа, з корисливих мотивів, організованою групою) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

Like

Tags:

You may also like...