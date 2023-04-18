Правоохоронці Івано-Франківська повідомили групі шахраїв про підозру у скоєнні низки злочинів

Фігуранти вводили в оману людей похилого віку, а опісля шахрайським способом обкрадали потерпілих. Від рук аферистів постраждало щонайменше четверо осіб. Зловмисникам повідомлено про підозру. Їх взято під варту.

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції задокументували злочинну діяльність групи аферистів. До складу групи входили чоловік та жінка, уродженці Івано-Франківська та Республіки Молдови, віком 30 та 42 років. Чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів. Окрім того, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини.

Поліцейські встановили, що упродовж поточного місяця фігуранти приїхали до обласного центру з метою скоєння злочинів. За цей час зловмисники вчинили одразу декілька кримінальних правопорушень. Майже в усіх випадках потерпілі – пенсіонери.

Зловмисники діяли за такою схемою: аферисти на вулиці вводили людей в оману, пропонували допомогти – піднести додому сумку тощо. А вже біля помешкань потерпілих зловмисники під різними приводами просились в оселю, звідки викрадали майно потерпілих, а саме телефони, банківські карти, ювелірні вироби тощо.

Поліцейські затримали шахраїв в обласному центрі. В готельному номері, де останні проживали декілька днів, оперативники виявили грошові кошти, викрадений мобільний телефон та інші речові докази.

Обом затриманим повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4. ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 3 ст. 357 (Вимагання, викрадення та привласнення офіційного документа, з корисливих мотивів, організованою групою) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини