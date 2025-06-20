Правоохоронці київського метрополітену затримали наркозбувача

Поліцейські вилучили у чоловіка амфетамін, який він планував збути шляхом “закладок” на території столиці. За торгівлю психотропами йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями на станції метро “Виставковий центр” працівники управління поліції в метрополітені зупинили пасажира, у якого під час поверхневого огляду виявили 29 підготовлених для збуту згортків з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін.

Для встановлення обставин та документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила заборонені речовини та затримала 24-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучене правоохоронці скерували на експертизу, у результаті якої з’ясувалось, що вміст згортків – психотропна речовина – амфетамін.

Наразі слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 307 – незаконне придбання, зберігання психотропної речовини, у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Віділ комунікації поліції Києва