Правоохоронці Львівщини розслідують факт розтрати майна АТ «Укрзалізниця»

Як попередньо встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно із оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, сума збитків, завданих підприємству, становить понад 1,5 мільйона гривень.

Під час досудового розслідування, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що між регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та двома приватними підприємствами були укладені договори про постачання запчастин для електровозів та тепловозів. Відповідно до умов договорів, поставлені запчастини повинні бути новими, такими що не були у вжитку, а терміни та умови їх зберігання не повинні бути порушені.

Натомість, згідно висновків експертів, поставлені підприємствами-підрядниками запчастини «…мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів… та є непридатними до використання», тобто, не відповідають умовам договору. Таким чином підприємству-замовнику були завдані збитки на суму 790 тисяч гривень. Також встановлено нестачу окремих запчастин на суму близько 800 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці перевіряють законність закупівлі підприємством запчастин на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває. Сьогодні, 18 листопада, проведено ще дев’ять санкціонованих обшуків у Львові та в Києві.

Санкція статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області