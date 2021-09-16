Правоохоронці на «гарячому» затримали шахрая під час спроби продати квартиру померлої киянки

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 40-річному мешканцю м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої жінки та був затриманий на «гарячому» при спробі продати її добросовісним покупцям (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимий за шахрайство чоловік з метою незаконного заволодіння квартирою померлої у 2016 році киянки, придбав підроблений договір дарування, відповідно до якого власниця квартири нібито подарувала її йому ще у 2009 році. В подальшому зловмисник зареєстрував за собою право власності на вказану квартиру та збирався її продати за 1, 6 млн гривень при її ринковій вартості у 3 млн гривень.



У ході реалізації оперативної інформації у приміщенні приватного нотаріуса правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на «гарячому» та таким чином попередити незаконний продаж вказаної квартири добросовісним набувачам.

Грошові кошти, якими намагався заволодіти зловмисник, повернуто законним власникам.

Наразі до Шевченківського районного суду міста Києва направлено клопотання про арешт квартири, легалізацію невідкладного обшуку, накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Також вживаються заходи направлені на отримання документів для звернення до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою на користь територіальної громади міста Києва.

Викриття злочину здійснювалося прокурорами спільно з УКР ГУНП в місті Києві та СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури