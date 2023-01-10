Правоохоронці назвали підозрюваних в нарузі над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві

Серед них – садівник лаври, монах Арсеній і позаштатний помічник намісника лаври митрополита Павла (Лебедя).

У Києві правоохоронці розслідують наругу над могилою колишнього предстоятеля Української православної церкви Володимира (Сабодана).

Слідчий підрозділ Печерського управління поліції в Києві вніс 10 січня відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12023100060000051 за ч.3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

“За попередніми даними, до вказаного злочину вірогідно причетні садівник лаври архідиякон Філарет (Новодон), монах Арсеній, позаштатний помічник намісника лаври митрополита Павла (Лебедя) Олексій Бондаренко, які є підконтрольними зазначеному ієрарху УПЦ”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч із 6 на 7 січня невідомі підпалили два білі клобуки (головний убір архиєрея церкви у сані митрополита) на могилі Сабодана, що на території Києво-Печерської Лаври.

Нацполіція та СБУ встановлюють обставини вчинення злочину. // LB.ua