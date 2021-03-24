Правоохоронці Одещини викрили етнічну злочинну групу у розбійному нападі на жителя Луганщини

Чотирьом громадянам однієї з країн Закавказзя віком від 30 до 37-ми років повідомили про підозру за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України, двоє з них затримані в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про притягнення підозрюваних до відповідальності ще й за незаконне позбавлення волі людини, катування, вимагання, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

У лютому правопорушники вистежили в Одесі 21-річного жителя Луганської області і, представившись працівниками поліції, вивезли його з міста до приватного будинку, де стали вимагати 15 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Аби змусити виконати їхні вимоги, зловмисники застосовували до потерпілого фізичне насильство. Так і не досягнувши очікуваного результату, вони відібрали у постраждалого золоті прикраси й, скориставшись ключами від квартири та автомобіля, що були при ньому, поїхали до його помешкання по майно та гроші. Забравши одяг, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 500 доларів США та автомобіль, правопорушники повернулися по потерпілого, відвезли його в місто і викинули на одній із зупинок громадського транспорту, звідки його було доставлено до лікарні.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління ГУНП в Одеській області, а також Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. На даний час чотирьом особам оголошено підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, двох із них затримано в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу.

Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області