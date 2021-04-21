Правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який стріляв у працівника комунального підприємства

Столичні правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на дорозі зі стріляниною у Печерському районі

За попередньою інформацією, учасник дорожнього руху вистрелив у працівника комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи на дорозі.

До поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Залізничне шосе. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Для розшуку зловмисника у Києві правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію.

Попередньо встановлено, що між водієм авто «Рено» та працівником комунального підприємства, який виконував ремонтні роботи, виник раптовий конфлікт. Під час інциденту водій вистрелив у ногу співробітнику комунальної служби. Потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми «Безпечне місто», патрульні поліцейські встановили напрямок руху автомобіля правопорушника. Виявилося, що фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці та пересів у інше авто.

Після чого поліцейські зупинили автівку на проспекті Валерія Лобановського та затримали зловмисника. Наразі правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії.

Слідчим відділом Печерського управління поліції вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліцї Києва