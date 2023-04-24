Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії на Рівненщині

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 4 особам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів до місць позбавлення волі у великих розмірах, а одному з них – ще й у використанні коштів від незаконного обігу заборонених речовин з метою його продовження (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 1 ст. 306 КК України).

В ході слідства встановлено, що злочинну схему налагодили троє засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії у Вараському районі. Також у них був спільник на волі – рівнянин, який пересилав заборонені речовини у посилках, нібито, з продуктами.

Протизаконну діяльність осіб правоохоронці почали документувати у жовтні минулого року. Відтоді зафіксовано 11 фактів пересилання засудженим бупренорфіну, канабісу, амфетаміну та інших заборонених речовин. Одну частину з цих посилок перевіряли на складі логістичної компанії, а іншу – безпосередньо перед отриманням.

20 квітня цього року у фігурантів провадження проведено санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які свідчать про їх причетність до вказаних злочинів.

Чоловікам вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їм запобіжних заходів, встановлюються канали постачання заборонених речовин.

Досудове розслідування здійснює Рівненське РУП ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу УБН в Рівненській області ДБН НПУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років, з конфіскацією майна, а за використання коштів від незаконного обігу заборонених речовин з метою його продовження – до 12 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури