Правоохоронці Полтавщини викрили голову Міжрайонної МСЕК Донецької області в отриманні хабарів за встановлення та продовження інвалідності

Лікарку-невропатолога підозрюють в отриманні хабарів за встановлення та продовження інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. У травні 2024 року голова Медико-соціальної експертної комісії отримала конверт зі списком клієнтів та понад 50 тисяч гривень. Цю інформацію повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Злочинну схему викрили оперативники міграційної поліції Полтавщини спільно з СБУ, Слідчим управлінням регіональної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

«Під час обшуків у фігурантки та її спільників вилучено медичну документацію, телефони та значну суму готівки. Жінці вже вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід. Також поліція працює над встановленням інших фактів та осіб, причетних до протиправної діяльності», – розповів Євген Рогачов.

За клопотанням слідчих на вилучені речі, гроші та документи судом накладено арешт. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 368 (Одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За це кримінальне правопорушення передбачено штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)