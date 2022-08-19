 Правоохоронці повідомили про підозру члену союзу добровольців так званої «днр» у фінансуванні тероризму

Підозрюваний у соцмережах збирав пожертви для придбання амуніції, предметів військового спорядження, одягу, взуття, квадрокоптерів, прицільних засобів, тюнінг-комплектів тощо для потреб армії рф. Загальна сума зібраних грошей та віртуальних активів сягала близько 7 мільйонів гривень. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Кіберполіцейські дослідили транзакції 22-х криптогаманців, які зазначалися у оголошеннях щодо незаконного продажу зброї. Громадянин рф упродовж 2021-2022 років медійно та фінансово підтримував військову агресію росії проти України. З березня 2022 року фігурант оприлюднював у соціальних мережах заклики до збору грошей на потреби військовослужбовців російської армії. Чоловік також регулярно публікував звіти щодо використання пожертв.

Окрім цього, підозрюваний розміщував власні дописи і відеозвернення, тематичний фотоконтент і регулярно нагадував про необхідність фінансової допомоги військовим-окупантам.

Загальна сума зібраних грошей та віртуальних активів (криптовалюти) сягала близько 7 мільйонів гривень. За його сприяння придбано амуніцію, предмети військового спорядження, одяг, взуття, квадрокоптери, прицільні засоби, тюнінг-комплекти тощо для окупантів.

Правоохоронці забезпечили накладення арешту на криптогаманці. Наразі вживаються заходи для повернення активів в українську юрисдикцію.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.