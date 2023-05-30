Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі керівнику «державного підприємства «лнр»

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області викрили 34-річного мешканця Старобільського району, який погодився на співпрацю з окупаційною владою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

В ході досудового розслідування за матеріалами, зібраними оперативниками поліції, встановлено, що чоловік раніше перебував на службі в спецпідрозділі міліції “Беркут”. Після Революції Гідності він втік до тимчасово окупованого Криму, а потім в м. Іжевськ рф, де ніс службу в внутрішніх військах.

Після окупації російськими загарбниками одного з населених пунктів Старобільського району, чоловік за власним бажанням погодився на співпрацю з окупаційною владою та добровільно обійняв посаду так званого директора державного підприємства. Відтак здійснював господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованих територіях Луганській області.

Оперативниками поліції Луганщини разом зі слідчими 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у рамках даного кримінального провадження проведено повний комплекс слідчо-розшукових заходів.

Наразі слідчі ГУ СБ України в Рівненській області, під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури, за зібраними матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність чоловіка, псевдодиректору повідомлено про підозру.

Відділ комунікації поліції Луганської області