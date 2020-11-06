Правоохоронці продовжують боротьбу з незаконним привласненням деревини на Луганщині

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, під оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Національної поліції України

перевіряється причетність посадових осіб Сватівського лісомисливського господарства до незаконної реалізації деревини.

05 листопада 2020 року в рамках кримінального провадження за фактом привласнення лісової продукції шляхом зловживання службовим

становищем (ч. 3 ст. 191 КК України), проведено обшуки в ДП «Сватівське ЛМГ», за місцем мешкання фігурантів та в їх транспортних засобах.

Вилучено документацію та інші докази, які підтверджують причетність осіб до незаконної реалізації деревини.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури