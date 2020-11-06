Правоохоронці продовжують боротьбу з незаконним привласненням деревини на Луганщині
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, під оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Національної поліції України
перевіряється причетність посадових осіб Сватівського лісомисливського господарства до незаконної реалізації деревини.
05 листопада 2020 року в рамках кримінального провадження за фактом привласнення лісової продукції шляхом зловживання службовим
становищем (ч. 3 ст. 191 КК України), проведено обшуки в ДП «Сватівське ЛМГ», за місцем мешкання фігурантів та в їх транспортних засобах.
Вилучено документацію та інші докази, які підтверджують причетність осіб до незаконної реалізації деревини.
Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.
Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet