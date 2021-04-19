Правоохоронці протягом двох годин розшукали та затримали в аеропорту «Бориспіль» іноземця, підозрюваного у вбивстві знайомого

Під час конфлікту один з учасників отримав ножове поранення грудної клітини та помер на місці. Після скоєного зловмисник намагався уникнути відповідальності та залишити країну, але поліцейські оперативно встановили його особу та затримали у терміналі аеропорту «Бориспіль». Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 15 років позбавлення волі.

У ході патрулювання території Деснянського району на проспекті Лісовому поліцейські побачили бійку невідомих. Правоохоронці втрутились у конфлікт та затримали активних учасників. Також поліцейські виявили ще одного чоловіка, який лежав на землі без ознак життя.

Для документування події на місце прибули слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та лікарі. Тіло потерпілого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що після опитування свідків події поліцейські з’ясували, що між знайомими виникла бійка, у ході якої один з учасників вдарив іншого ножем у груди та втік:

«Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує до аеропорту «Бориспіль», а відтак негайно направили туди наряди поліції. Протягом двох годин спільно з правоохоронцями аеропорту та батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру, а також звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва