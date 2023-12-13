Правоохоронці провели обшуки в офісах КП «Київавтошляхміст» та підрядників, залучених до ремонту Південного мосту

Прокурори Дарницької окружної прокуратури міста Києва спільно працівниками Нацполіції провели обшуки в приміщеннях КП «Київавтошляхміст» та підрядних організаціях, залучених до виконання аварійних робіт та ремонту Південного мосту.

Слідчі дії проведено на підставі ухвал суду у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо виконання робіт по вказаному об’єкту. На теперішній час триває її дослідження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури