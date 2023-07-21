Правоохоронці проводять обшуки в корпорації «Київавтодор», районних КП ШЕУ та у підрядників

Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК «Київавтодор», районних КП ШЕУ столиці та підрядних організацій.

Слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК «Київавтодор» та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у м. Києві.

У межах провадження 21.07.2023 на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Слідчі дії на цей час тривають.

Київська міська прокуратура