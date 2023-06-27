Правоохоронці Прикарпаття продовжують розшук осіб, причетних до поранення чоловіка (відео)

Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи і слідчі дії для розкриття злочину

Нагадаємо: вчора, 26 червня, о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в Івано-Франківську.

На місце події для з’ясування обставин злочину та пошуку причетних осіб виїхало керівництво обласної поліції та всі профільні служби: слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти, кінологи.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій: опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження, вилучили речові докази. Відтак встановили, що невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні.

Слідчі Головного управління Національної поліції в області кваліфікували подію за п. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини