Правоохоронці розслідують черговий ймовірний розстріл росіянами українських військовослужбовців

Ймовірно, українських військових вбили на Торецькому напрямку.

3 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу російськими військовими українських військовослужбовців на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину”, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі ці дані перевіряються, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

В Офісі генпрокурора нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. // LB.ua