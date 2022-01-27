Правоохоронці розслідують мільйонні зловживання на тендерах Центру пробації

Печерський суд Києва продовжив ще на 6 місяців строк досудового розслідування зловживань на закупівлях ДУ «Центр Пробації».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 10 січня.

У грудні 2019-го ДУ «Центр Пробації» провів тендерні закупівлі: «Пакетів програмного забезпечення для створення документів» та «Комп’ютерне обладнання (джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, персональний комп`ютер)».

За версією слідства, товари придбано за завищеним цінами. ДБР розслідує справ за ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість).

ТОВ «Київспецпостач» виграло тендер на поставку пакетів програмного забезпечення за 15 мільйонів гривень, але попередньо придбало цей товар майже удвічі дешевше.

Компанія «Офіс Спейс» постачала комп’ютерне обладнання за 43 мільйони гривень, хоча раніше придбала його на 15 мільйонів дешевше.

Висновком судово-економічної експертизи ІСТЕ СБУ підтверджено збитки державному бюджету України на суму майже 11 мільйонів гривень (в частині придбання комп’ютерне обладнання).

«Офіс Спейс» та ТОВ «Київспецпостач» є взаємопов’язаними та фактично підконтрольні колишнім співробітникам Державної фіскальної служби України.

У 2019 році компанії відправляли податкову звітність з однієї ІР адреси, що зареєстрована за німецьким інтернет-провайдером. Обидві компанії фактично підконтрольні колишньому співробітнику Державної фіскальної служби. Директор «Офіс Спейс» також працював на посаді ревізора-інспектора у Офісі великих платників податків ДФС.

Матеріали щодо однієї зі службових осіб ДУ «Центр Пробації» виділено в окреме провадження і обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до вчинення злочину, і мають допитати низку свідків. До Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки направлено запит про міжнародну правову допомогу — для витребування від Корпорації «Майкрософт» відомостей щодо поставлених ДУ «Центр Пробації» програмних продуктів.

Наразі суд продовжив строк розслідування до 20 липня 2022 року.