Правоохоронці склали психологічний портрет полтавського терориста

На Полтавщині поліція продовжує пошуки 32-річного Романа Скрипника.

Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника тривають уже четверту добу. Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Роботу поліцейських і нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

За інформацією правоохоронців, на підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій і мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл і навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на тлі вживання наркотичних засобів.

Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, уникати контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри телефонувати «102».

Нагадаємо, Роман Скрипник, який у Полтаві викрав авто й узяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна, кинув авто посеред дороги й утік. Триває спецоперація затримання небезпечного озброєного злочинця.

Вранці 23 липня в Полтаві чоловік із гранатою викрав авто, а потім захопив у заручники поліцейського. Спочатку він захопив у заручники працівника карного розшуку, але потім погодився поміняти його на полковника поліції Віталія Шияна, з яким рушив у наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі «Богдан» у напрямку виїзду з міста.

За словами заступника голови МВС Антона Геращенка, злочинець раніше був неодноразово засуджений, він узяв заручника, щоб уникнути покарання за крадіжку авто. // LB.ua