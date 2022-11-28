Правоохоронці столиці затримали чоловіка за збут наркотиків та психотропів

Під час санкціонованого обшуку з оселі наркоділка слідчі вилучили речові докази: 270 грамів мефедрону, 200 грамів солей Альфа-PVP, 200 грамів амфетаміну, 279 таблеток екстезі, 100 грамів психотропу «МДМА» та 20 грамів канабісу. Тепер порушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У жовтні поточного року під час реалізації оперативної інформації співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції затримали 38-річного наркоділка, який працював в одному з телеграм-каналів зі збуту наркотичних речовин.

Під час досудового розслідування встановлено ще одного фігуранта, який був причетний до наркобізнесу та збував «товар» на території столиці. Слідчі провели санкціонований обшук у квартирі зловмисника, у результаті якого вилучили 100 грамів психотропу «МДМА», 200 грамів солей Альфа-PVP, 200 грамів амфетаміну, 279 таблеток екстазі, 20 грам канабісу та 270 грамів мефедрону, а також 18 готових закладок з наркотиками.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Чернівецької області, 1998 року народження.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної речовини у великих розмірах, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва