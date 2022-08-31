Правоохоронці України, Німеччини та Литви припинили протиправну діяльність транснаціональної шахрайської групи

За координації Офісу Генерального прокурора протягом 2020-2022 років проведено спільну спецоперацію за участі правоохоронців України, Німеччини та Литви за результатами якої викрито та припинено протиправну діяльність транснаціональної шахрайської групи.

В рамках проведення розслідування українськими правоохоронцями разом з міжнародними колегами задокументовано діяльність транснаціональної злочинної групи, яка упродовж трьох років діяла на території ЄС та України.

За даними слідства, громадянин України та громадянин Молдови організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян Євросоюзу, до якої залучили вихідців з країн ЄС та ближнього зарубіжжя.

Користуючись довірливим ставленням мешканців європейських країн до онлайн-покупок вони, попередньо заволодівши даними викрадених банківських карток, замовляли у мережі Інтернет товари на суму декілька тисяч євро за операцію. Оплачували товар за допомогою карток потерпілих осіб, а в подальшому, через спеціально організовану мережу торгових агентів, збували їх у східноєвропейських країнах.

За період функціонування злочинної схеми організаторам вдалося заволодіти грошовими коштами громадян ЄС на суму понад 600 тис євро.

В результаті скоординованих дій українських правоохоронців та іноземних колег організаторів схеми встановлено та затримано на території ЄС.

Офіс Генерального прокурора