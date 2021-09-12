Правоохоронці Василькова викрили чоловіка, який розповсюджував фальшиві купюри

Правоохоронці Васильківського відділу поліції затримали чоловіка, який розповсюджував фальшиві купюри номіналом 200 гривень.

Зловмисник заходив до закладу, купував якусь дрібничку і отримавши решту йшов у невідомому напрямку.

Наразі поліцейські встановлюють причетність шахрая до інших подібних злочинів на території міста Васильків та прилеглих районів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Шановні жителі Київщини! Якщо ви стали жертвою подібного злочину чи стали свідком, просимо зателефонувати на спецлінію «102». Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю! Тільки разом ми зможемо подолати злочинність на своїй Батьківщині.

Відділ комунікації поліції Київської області