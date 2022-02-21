Правоохоронці викрили групу осіб у розповсюдженні контрафактних ліків

Зловмисники налагодили незаконний збут лікарських засобів іноземного виробництва, продаж яких недозволений на території України. Препарати збували через Інтернет, а їх вартість коливалася від 1 000 до 40 000 гривень. Щомісяця такий «бізнес» приносив їм близько мільйона гривень прибутку.

Під час моніторингу інтернет-ресурсів оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю виявили ряд сайтів, на яких невідомі пропонували придбати лікарські засоби іноземного виробництва, які не допущені до продажу на території України. За вказаним фактом, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321-2 Кримінального кодексу України — порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів.

Поліцейські встановили, що продаж препаратів здійснює група осіб, до якої входить вісім чоловіків та двоє жінок віком від 31-го до 46-ти років. Вони адміністрували чотири сайти, на яких пропонували лікарські препарати іноземного виробництва від COVID-19 та гепатиту С. Ліки збували на території всієї країни, відправляючи замовлення поштою, а гроші отримували на банківські картки. Вартість лікарських засобів коливалася від 1 000 до 40 000 гривень за упаковку.

Крім того, поліцейські спільно з працівниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановили, що пропоновані зловмисниками лікарські засоби незареєстровані в Україні. Вони не пройшли необхідну сертифікацію, державний контроль і перевірку якості та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя людини.

Зібравши доказову базу їх протиправної діяльності правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців ТОР та БПОП провели 18 одночасних санкціонованих обшуків на території Київської, Запорізької, Харківської, Одеської та Львівської областей. У результаті вилучено 216 упаковок та 17 флаконів препаратів іноземного виробництва, чорнові записи та книги обліку доходів з накладними, мобільні телефони, банківські картки, гроші у національній та іноземній валюті.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України