Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини у незаконному поводженні зі зброєю

У чоловіків віком від 29-ти до 45-ти років знайшли мачете, чотири гранати с запалом і без, штик-ніж, два пістолети та понад 40 патронів.

Всі вилучені предмети направили на експертизу, наразі поліцейські встановлюють походження зброї.

Дії чоловіків слідчі кваліфікували за статтею 263 Кримінального кодексу України. За носіння холодної зброї без дозволу передбачено від штрафу до трьох років ув’язнення, а от незаконне поводження з вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами або пристроями тягне за собою до семи років перебування за ґратами.

Відділ комунікації поліції Одещини

(За інформацією Березівського

та Ізмаїльського районних відділів поліції)