Правоохоронці викрили злочинну групу, яка погрожувала франківцю та виманила понад 2 мільйони гривень

Учасники угруповання вирішили заволодіти грошима іванофранківця, який працює у сфері інформаційних технологій. Зловмисники, погрожуючи фізичною розправою потерпілому, упродовж 2020 року в незаконний спосіб отримали від жертви понад 2 мільйони гривень. Одного із вимагачів правоохоронці затримали.

У ході досудового розслідування співробітники Служби безпеки України Прикарпаття та Одеси спільно з працівниками слідчого управління поліції Івано-Франківщини під процесуальним керівництвом прокуратури області, встановили, що учасники угруповання вирішили заволодіти грошима 30-річного мешканця обласного центру.

Зловмисники вимагали у нього кошти в сумі 160 тисяч гривень та погрожували фізичним насильством, а також знищенням майна. Слідством встановлено, що минулого року вимагачі отримали від потерпілого понад два мільйони гривень. 29 січня одного зі зловмисників оперативники СБУ спільно зі слідчими затримали в Одесі. Кошти, перераховані потерпілим, заблоковано на рахунках. Наразі тривають оперативні заходи щодо співучасників групи.

24-річному затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину за ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання, вчинене з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до семи років. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини