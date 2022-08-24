Правоохоронці вкотре застерігають: працівники служби безпеки банку не телефонують до клієнтів!

Звістка про спробу зняття коштів з картки ошелешила 28-річну тернополянку. До неї зателефонували з банку та повідомили, що з рахунку клієнтки намагалися зняти три тисячі гривень. Спробу крадіжки зафіксували в одному з банкоматів в іншій області, тож служба безпеки одразу заблокувала картку. Невідомий запевнив, що він допоможе жінці змінити усі захисні дані та убезпечитися від крадіжки.

Жертва, не задумуючись у доцільності таких дій, змінила пін-код надіслала нові дані на вказаний шахраєм номер, а вже через декілька хвилин почала отримувати приголомшливі смс-ки. Невідомий за три транзакції зняв з рахунку 28 тисяч гривень. Лише тоді потерпіла зателефонувала до справжніх працівників фінустанови, а згодом і в поліцію. Особу зловмисника встановлюють.

Вкотре наголошуємо: перестаньте спілкуватися з банківськими працівниками по телефону. Головна порада – нікому ніколи не повідомляти секретні реквізити карти (ПІН-код, номер і термін дії картки, а також її CVV-код – останні три цифри на зворотній стороні карти).

У разі будь-яких підозр про крадіжки з рахунку негайно зверніться до банку за номером, вказаним на зворотному боці картки або на офіційному сайті банку і заблокуйте картку, також отримайте поради стосовно подальших дій.

Можна також залишити звернення в будь-який зручний час доби на сайті Кіберполіції України.

Обмежте можливість проведення операцій в інтернеті. Обмежте добовий ліміт витрат по карті. Бережіть свої кошти!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області