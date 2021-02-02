Правоохоронці встановили крадія, який поцупив гроші, зібрані для хворої дитини

Поліцейські затримали чоловіка, який викрав скриньку для пожертвувань на лікування тяжкохворої тальнівчанки. Зараз слідчі розглядають кримінальне провадження.

Подія сталася 01 лютого в Тальному. Чоловік зайшов до магазину на вулиці Соборній і запримітивши скриньку з грошима, підібрав слушний момент та не вагаючись відкрито поцупив її. Це сталося на очах покупців і продавців, вони намагалися зупинити дії грабіжника, але він швидко попрямував до виходу і зник у невідомому напрямку.

Про вчинений злочин о 16:52 годині очевидці повідомили працівників поліції. Щоби затримати зловмисника, поліціянтам вистачило кількох хвилин.

Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом встановила, що до правопорушення причетний 59-річний місцевий житель.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник зізнався в скоєному.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. За процесуального керівництва місцевої прокуратури вирішується питання про вручення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області