Правоохоронці встановили збоченця, який чіплявся до неповнолітніх уманчанок

Із заявою до поліції ніхто не звертався. Поліцейські виявили відео в одній з уманських інтернет-спільнот. Наразі відомості внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події й розпочато перевірку.

Сьогодні 25 січня користувачі соціальної мережі показали відео, як невідомий чоловік чіплявся до дівчат та намагався показати їм статевий орган. Свої дії невідома особа супроводжувала розпусними розмовами в бік неповнолітніх. Ситуація сталася у дворі будинку на вулиці Аркаса в Умані.

Правоохоронці миттєво відреагували та внесли відомості до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення й інші події, та почали перевірку.

Ювенальні поліцейські, дільничні офіцери поліції, поліцейські реагування патрульної поліції та оперативні працівники Уманського районного управління поліції провели ряд заходів і встановили особу чоловіка.

Ним виявився 65-річний уманчанин. Наразі він доставлений до підрозділу поліції для надання пояснень по факту.

Поліцейські встановлюють повні обставини події й звертаються до уманчан та жителів району. Якщо ви стали очевидцями, або володієте будь-якою інформацією про подію, просимо звернутися за телефонами: 102, або +380 4744 4 03 66 чергової частини Уманського районного управління поліції.

Сектор комунікації поліції Черкаської області