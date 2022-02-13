Правоохоронці встановлюють місцезнаходження підозрюваного у вчиненні грабежу (фото)
Співробітники відділення поліції №1 (м. Ківерці) розшукують Лященка Олександра Едуардовича, 24.04.1990 року народження.
Чоловік підозрюється у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, та переховується від органів суду.
Якщо ви володієте інформацією про місцеперебування зловмисника, просимо повідомити про це за номерами: 0953338455 або 102.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet