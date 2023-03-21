Правоохоронці встановлюють псевдобанкірів, які заволоділи коштами миколаївців

Одним з найпоширеніших видів незаконного заволодіння коштами є шахрайство пов’язане із банківськими рахунками. За минулу добу від рук аферистів потерпіли жителі різних мікрорайонів обласного центру. Загальна сума втрачених коштів становить понад 160 тисяч гривень.

20 березня до відділів поліції Миколаївського районного управління звернулися троє громадян із заявами про те, що вони стали жертвами аферистів. Зі слів заявників, до них телефонували невідомі, які представлялися представниками банку та вказували на нібито проблеми з їхніми картковими рахунками. Так, 50-річна жінка, повідомила зловмиснику, який запевнив її про закінчення терміну банківської картки, особисті дані та втратила майже 35 тисяч гривень.

60-річна потерпіла, аби нібито зашкодити невідомим зняти грошові кошти з її картки, про що їй повідомив псевдобанкір, назвала особисті дані і втратила 58 тисяч гривень. За аналогічною схемою у 62-річного миколаївця зловмисники заволоділи сумою понад 66 тисяч гривень.

За вказаними фактами слідчі Миколаївського районного управління, відділень поліції №2 та №3 МРУП ГУНП розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до восьми років.

Поліція нагадує, щоб уберегти себе від шахрайських дій не наддавайте персональні дані незнайомим людям!

У жодному разі не можна повідомляти ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг.

Не розголошуйте дані своїх персональних карток, навіть якщо вас про це просить працівник банку. Самостійно зателефонуйте у відділення або на гарячу лінію банку. Якщо фінансовій установі, дійсно, потрібна якась інформація, повідомте її під час особистої зустрічі в офісі.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та одразу звертайтесь до поліції.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області