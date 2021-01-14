Правоохоронці встановлюють шахраїв, які ошукали миколаївців майже на ₴100 тисяч

12 січня до поліції Інгульського району надійшло дві заяви від мешканок Миколаєва про вчинення стосовно них шахрайських дій.

Одна жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий і, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом проведення верифікації шахрайським шляхом заволодів її грошима у сумі 50 тисяч гривень.

Кошти потерпіла перерахувала власноруч зі своєї банківської карти на свій мобільний номер, однак, як виявилося пізніше, гроші жінка перевела шахраям.

Інша жертва шахрайства — пенсіонерка, яка розповіла правоохоронцям, що до неї прийшла невідома жінка і, представившись працівником Пенсійного фонду, під приводом заміни старих купюр на нові заволоділа її 40-ма тисячами гривень.

Слідчі Інгульського відділу поліції за вказаними фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Шановні громадяни! Будьте пильними та обережними із незнайомими людьми, які представляються працівниками банків або інших організацій чи соцслужб. Вимагайте від них документи. Не поспішайте віддавати свої гроші, а спочатку перевірте, з ким ви маєте справу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області