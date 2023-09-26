Правоохоронці встановили «народного милиционера» з Балаклії, який незаконно обшукував містян та збирав данину з підприємців

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік у березні під час того, як м. Балаклія перебувало під контролем російських військ, місцевий житель пішов допомогати ворогам будувати «правоохранительную систему». Чоловік зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области».

Псевдоправоохоронець проводив незаконні обшуки у громадян, забезпечував охорону та контрольно–пропускний режим адміністративної будівлі тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія. Крім того, він збирав гроші за оренду торгових місць на місцевому ринку.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури