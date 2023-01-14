Правоохоронці викрили кримінального «авторитета», який поширював злочинний вплив на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру «кримінальному авторитету» у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, крадіжці та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, раніше судимий за вчинення майнових злочинів 37-річний чоловік, здобув у в’язниці авторитетний статус. Тож після виходу з місць позбавлення волі почав активно поширювати свій злочинний вплив на Кам’янеччині. Він особисто визначав осіб, відповідальних за дотримання «злодійських законів» та координував їх діяльність. Будь-який спротив у дотриманні таких «неписаних правил» негайно подавлявся ним особисто або наближеними до нього особами.

Окрім того, злочинець у 2021 році вчинив серію крадіжок.

З гаража місцевого мешканця від викрав майна на суму понад 50 тис грн, а через декілька днів демонтував фари з автомобіля, припаркованого в одному з дворів у Кам’янці.

Також у лютому 2022 року зловмисник побив кам’янчанина та викрав його авто.

Загальна сума заподіяного збитку склала понад 200 тисяч гривень.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури