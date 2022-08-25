Правоохоронці викрили нарколабораторію та склад з «продукцією» на ₴10 млн. і арсеналом зброї

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва припинено злочинну діяльність групи осіб, які у лабораторних умовах займалися виготовленням наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах для їх продажу через Інтернет-магазини по всій Україні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці провели обшуки на території м. Києва та Київської області. Виявили лабораторію з виготовлення метадону та психотропної речовини амфетамін у промислових масштабах, а також склад зберігання готової продукції на загальну суму 10 млн грн.

За результатами обшуків вилучено понад 16 кг речовини схожої на метадон та 1 кг психотропної речовини схожої на амфетамін, понад 100 л прекурсорів, а також 75 одиниць лабораторного обладнання, за допомогою якого виготовлялися наркотики. Крім того, вилучено 37 гранат різного маркування, 8 запалів УЗРГМ, 5 одиниць вогнепальної зброї та понад 4 тисячі набоїв різного калібру.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України правоохоронці затримали організатора нарколабораторії.

Йому повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Здійснюються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи.

Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі співробітниками управління Департаменту боротьби із наркозлочинністю Нацполіції України та Оболонського УП ГУ НП у м. Києва за підтримки оперативних служб Нацполіції.

Київська міська прокуратура