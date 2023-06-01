Правоохоронці викрили посадовців, які завдали державі збитків на мільйон гривень

Група службових осіб, під час здійснення діяльності підприємства, в період часу з 2022 по 2023 рік, організувала схему привласнення грошових коштів, отриманих за реалізацію видобутих та не облікованих корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, у взаємодії з Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Черкаської області проводили заходи для встановлення всіх учасників злочинної організації, виявлення їхніх ролей та зібрання доказів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Як з’ясували правоохоронці, фігуранти філії одного з підприємств, які мають дозвіл на видобування корисних копалин у південній околиці с. Хлистунівка, змогли реалізувати необліковану продукцію, яка за попереднім дослідженням завдала збитків державі на суму понад мільйон гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків, правоохоронці виявили та вилучили бухгалтерську документацію та грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Окрім цього, поліцейські виявили печатки підконтрольних підприємств, через які виводили готівку.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання порушникам запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області