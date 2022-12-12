Правоохоронці вилучили фальсифіковані лікарські препарати від тяжких захворювань на суму понад ₴60 млн.

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі співробітниками Нацполіції України та Державної прикордонної служби України викрили злочинне угруповання, яке займалося фальсифікацією та збутом фальсифікованих лікарських засобів від тяжких хвороб – раку, гепатиту В та інших.

Правоохоронцями в рамках розслідування у кримінальному провадженні проведено обшуки у м. Києві та Київській області на об’єктах нерухомості, де ймовірно підроблялись та зберігались лікарські препарати. Також проведено обшуки за місцями проживання учасників угруповання, серед яких фігурують іноземці, та транспортних засобах.

Вилучено мобільні термінали, ноутбуки, банківські карти, чорнові записи, комплектуючі до лікарських засобів – наклейки голограм та QR-коду, приладдя для склеювання упаковок, не заповнені лікарські рецепти, 280 найменувань дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва – понад 16 тис упаковок. Також у членів угруповання вилучено близько 300 тис доларів США в різних валютах.

За попередніми даними, сума вилучених лікарських засобів за цінами фармацевтичного ринку України складає близько 62 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами виготовлення та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, а також переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, контрафактних лікарських засобів (ч. 2,3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України) триває. Проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинного угруповання.

Офіс Генпрокурора