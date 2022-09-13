Правоохоронці вилучили у киянина наркотиків на півтора мільйона гривень (фото)

27-річний фігурант працював на Інтернет-магазин з продажу наркотичних речовин. Заборонені засоби чоловік отримував через поштові відділення, фасував їх та збував на території України. Серед запропонованого зловмисником були амфетамін, «Альфа-PVP», екстазі, канабіс, марки «ЛСД». Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Печерського управління поліції спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України викрили киянина за підозрою у збуті заборонених речовин на території України.

Слідчі встановили, що 27-річний чоловік працював на Інтернет-магазин з продажу наркотичних речовин. Отримавши партію заборонених засобів, фігурант фасував їх вдома та в подальшому збував через поштові відправлення, а гроші за «товар» отримував на електронні гаманці. Серед запропонованого зловмисником були амфетамін, «Альфа-PVP», екстазі, канабіс та марки «ЛСД».

Оперативники затримали наркозбувача неподалік від поштового відділення, після того як він отримав чергову партію наркотиків. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього приблизно 800 пігулок екстазі та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник – уродженець Київщини, 1996 року народження.

Крім того, за місцем мешкання затриманого було проведено невідкладний обшук, під час якого правоохоронці вилучили близько 2750 грамів амфетаміну, 150 грамів канабісу, 400 грамів «Альфа- ПВП», 15 марок ЛСД, та 15 граммів «МДМА», а також ваги, зіп-пакети, обладнання для фасування, банківські картки та чорнові записи про кількість збутих наркотиків. Речові докази вилучено та направлено на проведення експертних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить понад півтора мільйона гривень.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва