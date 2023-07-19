Правоохоронці з’ясовують обставини смерті військового в столичній лікарні

Чоловік помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування останніх кілька тижнів. Розпочато два кримінальних провадження.

31-річний військовослужбовець знаходився на лікуванні у медустанові з 30 червня. 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу.

Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

Після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

Розпочато два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.

Відділ комунікації поліції Києва