Правоохоронці затримали чоловіка за ножове поранення киянина

Розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

На спецлінію 102 до столичної поліції надійшло повідомлення про ножове поранення 39-річного чоловіка на вулиці Кибальчича. Потерпілого госпіталізовано до лікарняного закладу, а на адресу виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що в кафе між двома чоловіками виник конфлікт. Під час інциденту один вдарив іншого ножем в живіт. 52-річного правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього ніж та направили на проведення експертного дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва