Правоохоронці затримали чоловіка за спробу «відкупитися» від кримінальної відповідальності

За закриття кримінального провадження 40-річний чоловік запропонував посадовцю житомирської поліції тисячу доларів США неправомірної вигоди. Хабародавця затримано під час передачі вказаної суми у службовому кабінеті поліцейського.

До Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник відділу дізнання Житомирського відділу поліції та повідомив, що чоловік, який є фігурантом кримінального провадження, запропонував йому хабаря.

Встановлено, що 40-річний мешканець області, використовуючи підроблені документи, займався транспортними перевезеннями. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Чоловік запропонував капітану поліції тисячу доларів США, аби кримінальне провадження було закрите.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі житомирської поліції, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Затримали фігуранта під час передачі обіцяної суми. Гроші вилучено. Наразі готується оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За підкуп поліцейського чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України