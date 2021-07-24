Правоохоронці затримали чоловіків за розбійний напад на киянина

Протягом кількох годин патрульні поліцейські виявили нападників, а слідчі розпочали досудове розслідування. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вчора ввечері до Солом’янського управління подіціі надійшло повідомлення про те, що у квартирі на Чоколівському бульварі троє чоловіків пограбували місцевого мешканця. За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Василь Зварич, троє зловмисників домовились з потерпілим про зустріч у його квартирі:

«Ми з’ясували, що під час особистої зустрічі чоловіки зв’язали заявника та погрожуючи пістолетом відібрали у нього 3000 доларів США, 3000 євро та близько 5000 гривень. За описом, який надав нам потерпілий, ми розпочали пошуки зловмисників».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція, у ході якої патрульні поліцейські зупинили нападників на вулиці Малишка. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці столиці та Київської області, 1992 та 1994 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Слідчими Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

«Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення третього зловмисника для притягнення його до кримінальної відповідальності. Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна», — додав Василь Зварич.

Відділ комунікації поліції Києва