Правоохоронці затримали двох іноземців, які обікрали квартиру на столичній Оболоні

Зловмисники поцупили з помешкання золоті прикраси, гроші та мобільний телефон. Чоловікам повідомлено про підозру та на час слідства вони перебуватимуть під вартою.

На пульт централізованого спостереження управління поліції охорони у місті Києві надійшов сигнал «Тривога» з квартири на Оболонській площі. На місце події виїхали наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Прибувши на вказану адресу, правоохоронці побачили, що з вікна на другому поверсі вистрибують двоє чоловіків. Зловмисники кинулись навтьоки, при цьому намагаючись позбутися речей, але співробітники поліції їх наздогнали.

У ході відпрацювання місця події поліцейські встановили, що чоловіки викрали з помешкання золоті прикраси, гроші та мобільний телефон. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявились 31-річний та 34-річний громадяни іншої держави. Наразі перевіряється законність їх перебування на території України.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин зловмисники можуть потрапити до в’язниці на шість років.

Відділ комунікації поліції Києва