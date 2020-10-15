Правоохоронці затримали групу зловмисників на вимаганні ₴20 тисяч неіснуючого боргу у миколаївця

Детективи слідчого Управління спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області припинили злочинну діяльність чотирьох осіб віком від 17-ти до 20-ти років, які займались вимаганням грошових коштів у громадян.

15 жовтня вимагачі силою заштовхали миколаївця в автомобіль, побили та вимагали повернення 20 тисяч гривень неіснуючого боргу. Слідчі у супроводі бійців КОРД затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі потерпілим грошових коштів.

Наразі готуються матеріали для вручення фігурантам підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання» та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до семи років ув’язнення.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області