Правоохоронці затримали іноземця, який влаштував стрілянину на столичному Гідропарку

Затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про поранення чоловіка на території Гідропарку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, наряд патрульної поліції та бригада медиків.

Працівники поліції встановили, що між відвідувачем розважального закладу та охоронцем виник конфлікт через нібито крадіжку. У ході суперечки, яка продовжилася на вулиці, відвідувач дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік на своєму авто в невідомому напрямку. 27-річного потерпілого госпіталізували та прооперували. Наразі його життю нічого не загрожує.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля та затримали правопорушника. Ним виявився 36-річний громадянин іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського управління поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва