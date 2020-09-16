Правоохоронці затримали киянина за нанесення смертельних тілесних ушкоджень синові

Тіло чоловіка із численними колото-різаними ранами виявив молодший брат потерпілого та викликав швидку допомогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Якуба Колоса в одній із квартир виявили труп чоловіка, на тілі якого численні рани. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, на місці події правоохоронці виявили труп 43-річного киянина з численними пораненнями грудної клітини, обличчя та рук:

«Ми встановили, що смертельні травми чоловік отримав від власного батька, з яким проживав в одній квартирі та напередодні розпивав алкогольні напої. Після вживання спиртного між двома родичами виник словесний конфлікт, в ході якого батько розбив об голову сина скляну пляшку, а її рештками почав наносити удари у груди та інші ділянки тіла. У скоєному чоловік зізнався».

Зловмисника, 1951 року народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. З квартири слідчі вилучили рештки розбитого скла зі слідами речовини бурого кольору, які направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі повідомили затриманому про підозру. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва