Правоохоронці затримали квартирного крадія в Оболонському районі столиці

Зловмисника затримали оперативники щойно він вийшов з будинку. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 зателефонував киянин і розповів, що на його смартфон надійшло повідомлення, що у його помешканні по вул. Йорданська перебуває стороння людина. На вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та співробітники карного розшуку.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці одразу помітили підозрілого чоловіка, який вийшов з будинку та зупинили його для перевірки:

«Ним виявився — 36-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У наплічнику чоловіка поліцейські виявили гроші у іноземній валюті та кишеньковий комп’ютер, які щойно були викраденні з квартири. Ми встановили, що зловмисник проник до чужого помешкання шляхом пошкодження замка вхідних дверей. Його одразу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва