Правоохоронці затримали жителя Кіровоградщини, який завдав смертельне ножове поранення одеситу

Подія сталася наприкінці травня неподалік Куликового поля. Намагаючись повернути телефон, наданий знайомому в користування, зловмисник спровокував із ним конфлікт, в ході якого вдарив ножем у пах.

За словами начальника Приморського відділу поліції Олександра Коцара, особу правопорушника встановили одразу. 45-річний чоловік, намагаючись уникнути відповідальності, тривалий час переховувався від слідства.

Однак в ході реалізації комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили його місце знаходження.

Наразі підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України, затримали в процесуальному порядку. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Приморський відділ поліції в м. Одесі