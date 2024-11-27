Правоохоронці затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі (відео)

Фігуранти підірвали вибуховий пристрій 20 листопада біля будівлі райуправління поліції в Житомирі. Внаслідок вибуху травми отримав один поліцейський. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб росії.

Серед фігурантів – четверо житомирян, серед яких – двоє неповнолітніх, та харків’янин, раніше судимий за розбій, грабіж та зґвалтування.

Криміналісти та вибухотехніки поліції вилучили з місця події залишки вибухового пристрою, серед якого були й цвяхи, як вражаючі елементи, рештки мобільного телефону та відеокамера дистанційної передачі зображення.

До заходів з встановлення причетних до злочину були залучені оперативники Департаменту карного розшуку НПУ та управління карного розшуку ГУНП області, працівники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР та співробітники СБУ.

Правоохоронці встановили, що фігуранти діяли за інструкцією російських кураторів. Напередодні злочину 46-річний харків’янин приїхав до м. Житомира та придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв’язку. Все це він залишив в обумовленому місці.

Надалі підготовкою до теракту займалися жителі м. Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. В орендованій квартирі спільники створили «пробний зразок», провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Ввечері 20 листопада двоє з них встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення, а згодом заховали неподалік сумку з вибуховим пристроєм. Потім привели його в дію шляхом дистанційного керування.

Правоохоронці задокументували дії фігурантів. 21 листопада поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області у результаті спецоперації затримали причетних до підриву, провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до злочину.

Під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури п’ятьом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозри за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших злочинів на замовлення російських спецслужб. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області